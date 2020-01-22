谷歌CEO皮查伊：隐私是我们工作的核心

1月22日下午消息，2020冬季达沃斯年会于1月21—24日在瑞士达沃斯举行。本次论坛的主题为“凝聚全球力量，实现可持续发展”。谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）出席了论坛并发言。

谈及隐私问题，皮查伊表示谷歌越来越多地为用户提供了有关隐私决策的控制权和选择权。“对于我们来说，隐私是我们工作的核心。用户在非常重要的时刻来到Google，向我们提问。我们在Gmail，Google相册等中处理人们的敏感信息。因此，我们必须赢得这种信任。”他说。