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中科院计算所发布“木兰”调查结果：涉虚假和欺瞒，取消五年晋升资格

2020/1/24 10:03:04来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月24日消息 中国科学院计算技术研究所1月23日在官网发布了《关于“木兰”语言问题的调查与处理意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，“木兰”语言团队主要负责人刘雷在宣传活动中存在《中国科学院对科研不端行为的调查处理暂行办法》中第三条第二款所列举的虚假陈述行为，同时在对外宣传活动中存在对单位的欺瞒行为。

《意见》决定，对刘雷做出如下处理：取消五年内专业技术岗位晋升的申请资格；取消三年内科研项目的申请资格；全所范围内通报批评；岗位等级从工程师一级降低为助理工程师一级。

中国科学院计算技术研究所在《意见》中还公布了相关事实认定，主要包括：

（一）刘雷带领团队开发了面向青少年编程教育的“木兰”语言。“木兰”语言分为MiniLua和μ Lang前后两个版本。

（二）MiniLua是在Lua语言上进行了裁剪和扩展的一种编程语言，团队定义了语言规范，自主开发了编译器、字节码规范和虚拟机，基于开源的Blockly开发了可视化编程环境，针对中小学青少年编程教育开展了一些深入的工作，工作较为系统完整。但向媒体宣称“完全自主设计”有夸大成分。

（三）μ Lang以Python为基础，在语法上做了一些C++风格的修改。刘雷团队实现了编译器前端，将μ Lang的LR文法翻译成Python的AST，并在AST上进行了对象命名标准化和lambda表达式扩展。语言后端和运行环境直接使用Python系统。向媒体宣称“木兰”是“完全自主设计、开发和实现的编程语言”属虚假陈述。

（四）MiniLua可支持低成本嵌入式系统，前期主要应用领域为中小学编程教育，具有一定的物联网应用前景，尚未在物联网真实场景中得到应用。向媒体声称“‘木兰’定位为下一代重要应用物联网应用的开发语言”缺乏应用案例的支撑。

（五）弹性actor执行模型、利用数据稀疏性提升效率这两项技术，是刘雷参与过的工作，但未在“木兰”语言的实现中使用。宣传活动中声称“木兰”语言采用了这两项技术属虚假陈述。

（六）刘雷在道歉信的表述中没有区分MiniLua和μ Lang，易引起误解，表述不严谨。

（七）刘雷交给媒体的宣传材料，与提交给我所宣传主管的审批材料存在严重的不一致，属欺瞒行为。

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关键词：木兰

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