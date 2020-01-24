去哪儿网疫情保障方案升级：境内全线产品免费退订

IT之家1月24日消息 今日下午，去哪儿网宣布疫情保障方案再度升级，境内全线产品可免费退订。

早些时候，中国民航局及铁路部门均出台全国范围内的机票火车票免费退改政策，自1月24日0时起，此前已购买民航机票、列车有效车票的旅客自愿退票的，将不收取任何费用。

去哪儿网表示，其会在第一时间跟进落实航空公司及铁路总局的具体执行细则，协助用户进行退改操作。具体包括：

机票退票在App订单详情页中依次点击【我要退票】，选择【航班延误或取消、民航局特殊政策】选项进行自助提交；

火车票退票在App订单详情页中依次点击【退票】【确认退票】按钮进行自助提交；

酒店：用户在去哪儿网预订的1月23日19:00前生成的1月24日至2月8日入住的中国境内及港澳台地区酒店，可实施免费取消；

旅游度假产品：所有1月23日19:00前预订且交易成功订单，出发日期在1月24日至2月8日期间旅游目的地为境内（暂不包含港澳台地区）的跟团游、自由行、定制游、游学、景酒等产品订单启动重大灾害旅游体验保障金，线上及去哪儿网旅游度假门店预定的订单均可免费取消。

特殊政策：对于奋战在疫情防治一线的医护人员、公安边防、政府人员、媒体记者等，因疫情工作需要休假取消，凭相应证明（如工作证、医院证明等），去哪儿网实施优先处理，承诺将免费为其取消相关产品（全平台产品）。同行人中若有一线工作人员家属，也可免费取消；

对于确诊新型冠状病毒肺炎的用户及其亲属，提供医院证明全平台产品可免费取消。

去哪儿网表示，凡符合以上免费取消条件的旅游产品，所有保障均会实现。目前由于客服话量激增，人工客服等待时间较长。去哪儿网正在不断升级线上自助系统。