《囧妈》网络免费首播，豆瓣评分6.5

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IT之家1月25日消息 大年初一零点起，徐峥导演兼主演的“囧系列片”之《囧妈》如期在网上免费首播，《囧妈》豆瓣评分已正式出炉，截止至发稿时是6.5分。
其中，有40%左右的用户给出3星评价，12%左右的用户给出5星评价，4.4%的用户给出1星评价。
字节跳动此前宣布以6.3亿人民币购得《囧妈》的网络独播权，并在其旗下多个视频在线平台免费播放，但之后多地电影行业谴责徐峥及电影《囧妈》的出品方，甚至发出了联合声明宣布抵制《囧妈》网络首播，声称《囧妈》“破坏行业基本规则”。
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