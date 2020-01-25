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《囧妈》网络免费首播，豆瓣评分6.5

2020/1/25 9:59:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月25日消息 大年初一零点起，徐峥导演兼主演的“囧系列片”之《囧妈》如期在网上免费首播，《囧妈》豆瓣评分已正式出炉，截止至发稿时是6.5分。

其中，有40%左右的用户给出3星评价，12%左右的用户给出5星评价，4.4%的用户给出1星评价。

字节跳动此前宣布以6.3亿人民币购得《囧妈》的网络独播权，并在其旗下多个视频在线平台免费播放，但之后多地电影行业谴责徐峥及电影《囧妈》的出品方，甚至发出了联合声明宣布抵制《囧妈》网络首播，声称《囧妈》“破坏行业基本规则”。

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关键词：囧妈

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