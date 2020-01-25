2020年轻薄本展望：MX 350显卡让游戏性能翻倍

IT之家1月25日消息 英伟达即将推出新款的MX 350显卡，替换目前的MX 250，仍旧采用了帕斯卡架构，但是流处理器更多，性能有望达到移动端GTX 1050 Max-Q的水平。在轻薄本显卡领域，英伟达多年来处于领导地位，MX 系列已经更新了两代，MX 150和MX 250提升不是很大，而MX 350则有望实现性能翻倍，进而孕育出一个新的品类“超轻薄游戏本”。

之所以称之为“超轻薄游戏本”，因为英伟达已经在用Max-Q系列显卡打造轻薄游戏本，但是其轻薄性还是无法与小新Pro 13这类13.3英寸笔记本相媲美。

借助MX 350带来的图形性能提升，13.3英寸的轻薄本将有望驾驭一些老款3A游戏，3D竞技类游戏也自然不成问题。

目前英伟达尚未公布MX 350的信息，我们不妨对比一下GeForce GTX 1050 Max-Q 与MX 250两款显卡的纸面参数。

GTX 1050 Max-Q：帕斯卡架构GP107核心，640流处理器，128bit GDDR5显存，1139-1328 MHz。 MX 250：帕斯卡架构GP108核心，384流处理器，64bit GDDR5显存，1518-1582MHz。

就参数而言，GTX 1050 Max-Q的流处理器比MX 250 多67%，但是功耗限制下GPU频率不如MX 250高。根据laptopmedia的基准测试数据，GTX 1050 Max-Q比MX 250的性能高 55%。

目前，轻薄游戏本最低配置已升级到了GTX 1650 Max-Q，GTX 1050 Max-Q下放给轻薄本也在情理之中，MX 350如果能在25W 功耗下实现GTX 1050 Max-Q的性能，对于轻薄本来说也是一次巨大的变革。