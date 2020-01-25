内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>VR之家>VR应用

Unity XR更新：取消支持Google VR、Gear VR和OpenVR

2020/1/25 15:05:23来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月25日消息 Unity XR是Unity的跨平台开发环境，目的是让开发人员可以轻松为VR和Mixed Reality进行开发工作。Unity是目前最受欢迎的VR开发平台，已用于90%以上的项目。

今天，Unity XR在其最新版本2019.3中，引入了适用于XR设备的新插件系统，并且不再支持Gear VR，Google VR和Valve的OpenVR（SteamVR的API）。对于这三个平台的取消支持，官方解释是，Oculus目前专注于当前硬件，故取消对Gear VR的支持，而谷歌已经终止了Daydream View的销售以及Cardboard开源项目。至于 OpenVR， Valve正在为2019.3开发新的OpenVR XR插件。

根据官方的介绍，新的XR插件系统旨在长期简化VR和AR在Unity中跨平台的工作方式，并允许新的XR功能和软件插件在所有VR和AR硬件上运行。在新系统下，Unity将“正式”使用7个XR平台：苹果的ARKit，谷歌的ARCore，微软的HoloLens&WMR，Magic Leap，Oculus和PlayStation VR。不过，Gear VR，Google VR和OpenVR将在Unity 2018 LTS中继续受支持。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：VRUnity XRGear VR

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    