Unity XR更新：取消支持Google VR、Gear VR和OpenVR

IT之家1月25日消息 Unity XR是Unity的跨平台开发环境，目的是让开发人员可以轻松为VR和Mixed Reality进行开发工作。Unity是目前最受欢迎的VR开发平台，已用于90%以上的项目。

今天，Unity XR在其最新版本2019.3中，引入了适用于XR设备的新插件系统，并且不再支持Gear VR，Google VR和Valve的OpenVR（SteamVR的API）。对于这三个平台的取消支持，官方解释是，Oculus目前专注于当前硬件，故取消对Gear VR的支持，而谷歌已经终止了Daydream View的销售以及Cardboard开源项目。至于 OpenVR， Valve正在为2019.3开发新的OpenVR XR插件。

根据官方的介绍，新的XR插件系统旨在长期简化VR和AR在Unity中跨平台的工作方式，并允许新的XR功能和软件插件在所有VR和AR硬件上运行。在新系统下，Unity将“正式”使用7个XR平台：苹果的ARKit，谷歌的ARCore，微软的HoloLens&WMR，Magic Leap，Oculus和PlayStation VR。不过，Gear VR，Google VR和OpenVR将在Unity 2018 LTS中继续受支持。