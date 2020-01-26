华为云WeLink：免费提供视频会议，减少面对面交流

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IT之家1月26日消息 根据华为的官方消息，1月25日至6月1日期间，将为用户免费提供视频会议。
华为表示，在疫情期间，为减少人与人的面对面交流、降低疾病传染可能性，1月25日至6月1日期间华为云WeLink为用户免费提供视频会议，1000 用户数以下的单位可以在线免费开通，并支持100 方实时在线会议。
刚刚，华为宣布向武汉市慈善总会账户捐赠3000万人民币，用于疫情防控。华为表示，“向所有战斗在最前线的医务、防疫工作者致敬！武汉人民加油！”
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