德民众因担忧污染饮用水抗议特斯拉建厂？马斯克回应来了

特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）试图缓解外界对这家电动汽车制造商计划在德国建厂的环境担忧，他表示，工厂的用水量将低于最初的估计。

特斯拉在规划文件中表示，工厂每小时将需要从公共饮用水网络中获取372立方米的水，这在本月早些时候引发了当地居民的抗议。

马斯克周六在推特上表示：“我们需要澄清一些事情！特斯拉工厂不会每天使用这么多净水。这可能是罕见的高峰用水量，并非日常用水。”

在另一个环境问题上，马斯克在推特上表示，特斯拉在柏林郊区购买的那处地产上，只有一小部分森林将被砍伐，用于建造计划中的工厂。

他表示：“而且，这不是一片天然森林，是为硬纸板而人工种植的。”

这家美国汽车制造商去年11月宣布，计划在东部勃兰登堡州的格伦海德建造其首家欧洲汽车工厂。

政界人士、工会和行业组织对此举表示欢迎，称将为该地区带来就业机会，但环保组织表达了担忧，勃兰登堡水协会（Brandenburg water association）警告称，拟建工厂“在饮用水供应和废水处理方面存在广泛而严重的问题”。

另外，德国商报《商报》（Handelsblatt）周日报道称，特斯拉已在德国申请了电池生产和研究补贴。

特斯拉没有立即置评。