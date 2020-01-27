内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

德民众因担忧污染饮用水抗议特斯拉建厂？马斯克回应来了

2020/1/27 7:52:21来源：新浪科技作者：新浪美股责编：微尘评论：

特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）试图缓解外界对这家电动汽车制造商计划在德国建厂的环境担忧，他表示，工厂的用水量将低于最初的估计。

特斯拉在规划文件中表示，工厂每小时将需要从公共饮用水网络中获取372立方米的水，这在本月早些时候引发了当地居民的抗议。

马斯克周六在推特上表示：“我们需要澄清一些事情！特斯拉工厂不会每天使用这么多净水。这可能是罕见的高峰用水量，并非日常用水。”

在另一个环境问题上，马斯克在推特上表示，特斯拉在柏林郊区购买的那处地产上，只有一小部分森林将被砍伐，用于建造计划中的工厂。

他表示：“而且，这不是一片天然森林，是为硬纸板而人工种植的。”

这家美国汽车制造商去年11月宣布，计划在东部勃兰登堡州的格伦海德建造其首家欧洲汽车工厂。

政界人士、工会和行业组织对此举表示欢迎，称将为该地区带来就业机会，但环保组织表达了担忧，勃兰登堡水协会（Brandenburg water association）警告称，拟建工厂“在饮用水供应和废水处理方面存在广泛而严重的问题”。

另外，德国商报《商报》（Handelsblatt）周日报道称，特斯拉已在德国申请了电池生产和研究补贴。

特斯拉没有立即置评。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：埃隆·马斯克特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    