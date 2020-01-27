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三星长公主离婚案历时五年落定，前夫分得141亿韩元

2020/1/27 12:00:30来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间27日消息，据韩联社报道，三星家族长女、新罗酒店社长李富真与前夫任佑宰的离婚诉讼历时5年多终于尘埃落定。李富真获得子女监护权和抚养权，任佑宰分得141.13亿韩元（约合人民币8372万元）财产。

据法院方面27日透露，韩国最高法院本月16日就李富真提出的离婚诉讼判定原告部分胜诉。法院认为，二审判决没有违反法令等特别理由，决定在终审中驳回上诉，维持二审判决结果。任佑宰还获得每月两次和寒暑期间的子女探视权。

首尔家庭法院在2017年的一审判决中判决两人解除婚姻关系，李富真获得子女监护权和抚养权，并向任佑宰支付86亿韩元，任佑宰不服上诉。首尔高等法院2019年在二审中综合考虑各种因素后决定将财产分割比率从15%变更为20%，李富真向任佑宰支付141亿韩元，任佑宰获得每月两次的子女探视权。

据悉，任佑宰在离婚诉讼过程中主张李富真财产总额为2.5万亿韩元，并要求李富真向其分割约一半的财产，创下韩国离婚案要求分割财产最高纪录。有意见认为，考虑到男方要求上万亿韩元财产等情况，此案实际上以任佑宰败诉告终。分析认为，财产分割对象仅限于夫妻婚后共同财产，因此李富真持有的股票不属于分割对象。

李富真诉讼代理人向法院判决表示感谢，而任佑宰方面则表示遗憾，称对判决结果存在不少疑问。

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关键词：三星

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