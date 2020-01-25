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GfK：vivo于2019年11月超越三星成为印度线下市场最大赢家

2020/1/25 12:04:13来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月25日消息 据外媒91mobiles报道，vivo在印度的线下智能手机市场上首次超过韩国电子巨头三星。

根据GfK的报告，在印度庞大的线下智能手机市场上，去年11月vivo的智能手机销量首次超过了三星，这是该品牌进入印度市场不到十年以来的最大成就之一。

根据数据，vivo在线下市场份额从2019年10月的23%上涨到一个月后的24.7%。在同一时期，三星从24.7%下降到21.6%，小米从20.8%上升到21.5%。

线下市场上的其他大品牌是OPPO和Realme，前两个月的市场份额从16.5%下降到16.3%，后者则从5.7%上升到7%。数据中值得注意的是，三星的市场份额从2018年11月的35.8%大幅下降到一年后的21.6%。

在最长的时间内，三星是印度最大的智能手机供应商。与小米和vivo等中国手机厂商相比，三星在印度待了更长的时间，因为它还经营家用电器等产品，因此更是家喻户晓的名字。

同时，vivo近年来取得了显着增长，并专注于线下市场以推动这一增长。这帮助该品牌成长为印度三大智能手机厂商之一。根据IDC自2019年11月以来的市场数据，小米在2019年11月以30.4%的市场份额领先整个市场。三星以21.1%的市场份额排名第二，而vivo以16.9%的市场份额排名第三。

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关键词：vivo三星

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