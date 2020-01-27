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POCO X2将于2月4日在印度发布：拥有“极高刷新率”

2020/1/27 19:26:57来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月27日消息 1月17日，小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain在推特宣布，POCO品牌独立。近日，POCO India在Twitter上发布了预告片，介绍了POCO的“第二季”，暗示该品牌独立之后的即将推出首款智能手机。在预告片中，提到了名称“POCO X2”。

没错，不出意外POCO X2也就是POCO 的下一款重要机型。而今天，POCO India官方表示，POCO X2将在2020年2月4日在印度正式发布。

从POCO India的推特上我们能看到，POCO X2手机将拥有极高的屏幕刷新率，其他方面官方则没有透露太多。

此前有消息称，Poco X2就是中国大陆发布的Redmi K30手机的换名版，来自早些时候爆料人Mukul Sharma（stufflistings）消息，发现一款型号为“M1912G7BI”的Poco新机已经通过印度BIS认证，需要注意的是此前Redmi K30 4G版本手机在工信部的型号为“M1912G7BC”和“M1912G7BE”，可以看到认证的型号是相同的（91mobiles表示最后一位通常代表的是发售国家/地区等信息）。

当然，Poco X2最终可能还会有更多新的看点，感兴趣的小伙伴不妨期待一下2月4日这款手机的发布。

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关键词：Poco X2Poco手机Redmi

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