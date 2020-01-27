DXOMARK：苹果iPhone 11 Pro Max前置摄像头91分，排名第十

IT之家1月27日消息 根据DXOMARK中文网的消息，苹果iPhone 11 Pro Max前置摄像头91分，暂列DXOMARK前置摄像头排行榜第十名。

苹果iPhone 11 Pro Max前置摄像头拍照得分93分，视频得分90分，综合得分91分。

DXOMARK表示，iPhone 11 Pro Max的前置摄像头在DXOMARK Selfie分析中取得91分，其图像质量比XS Max获得了进一步的改善，跻身我们数据库中的前十名。

DXOMARK iPhone 11 Pro Max前置摄像头总评：

苹果的最新旗舰手机的前置摄像头的图像质量现在已经更上一层楼，成为了一款性能卓越的手机，能够为静态图像和视频提供出色的效果，也能呈现良好的曝光度、宽广的动态范围和大致悦目的演色性。新镜头也能在大多数距离上实现出色的对焦，更大的景深也可以让集体合照和背景清晰对焦；此外，苹果的3D SL摄像头技术也可提供出色的散景效果。但是，在户外，尤其是在光线较暗的情况下，噪点太多仍然是该摄像头的一大问题，因此未来还有些改进的余地。该前置摄像头并未挤进我们数据库的前5名内，因此iPhone 11 Pro Max并不是表现最好的手机之一，但是对于想从较早的iPhone升级或是首次购买苹果手机的人来说，该手机仍然是一个不错的选择。