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美方暂时放弃进一步限制华为：美国国防部和财政部成意外帮手

2020/1/27 21:14:46来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：远洋评论：

由于担心对国内企业的潜在影响，美国商务部暂停了扩大贸易禁令的计划，华为避开了被施加更严厉限制的前景。

华为已成为特朗普（Trump）政府与中国之间激烈的贸易摩擦的核心。据路透社报道，自2019年11月以来，美国商务部一直在寻找进一步限制华为的办法，研究能够提高对华为出口监管权限的法规，原因是担心仍够不着后者的关键供应链。

目前，美国政府可以禁止或要求企业获得向华为销售产品的许可证，如果产品中的美国原产技术占比25%或以上。

美国商务部起草了将25%的门槛降低至10%的法规，并增加更多非技术产品以赋予其更大的权力。

但华为可能在最出乎意料的地方找到了自己的盟友——美国国防部和财政部都反对该协议，这导致商务部暂时取消了该计划的审核程序。

《华尔街日报》称，美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）在接受采访时恰如其分地采用了务实的语气。他指出：“我们不得不意识到维持那些（技术）公司的供应链和创新者的必要性。那就是我们必须达到的平衡。”

一位消息人士告诉路透社，美国国防部援引美国企业的担忧称，对向华为的销售加强监管将不必要地伤害到他们，并最终导致该供应商向美国以外寻求零部件。

美国政府计划本周举行会议以解决这一问题。

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关键词：华为

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