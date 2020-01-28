分析师：苹果2020财年上半年预计生产1.16亿部iPhone

据外媒报道，金融服务公司科恩(Cohen)分析师认为苹果2020财年第一财季表现强劲，第二财季的业绩同样会给人留下深刻印象。有迹象表明，与2019年相比，iPhone订单总体上有所增长。

科恩公司分析师克里什·桑卡尔(Krish Sankar)在写给投资者的报告中估计，苹果在假日购物季生产了7000万部iPhone。其中，iPhone 11和iPhone 11 Pro机型占了74%，约为5200万部。

在2020年第一季度（苹果第二财季），桑卡尔预计苹果将生产4600万部不同型号的iPhone，同比增长12%。其中，估计iPhone SE 2占600万部，桑卡尔估计其售价约为475美元。在2020财年第一和第二财季，苹果共会生产1.16亿部iPhone。

桑卡尔预测iPhone SE 2的构建规格大致与初代iPhone SE相当。初代iPhone SE是在2016年3月iPhone 6s之后发布的，目前仍在印度的工厂生产。此外，桑卡尔认为，在2020年第二季度（苹果第三财季），苹果将生产约4300万部iPhone。

1月20日，桑卡尔曾将苹果目标股价上调至350美元，驱动因素就是其服务业务和即将推出的新款iPhone。展望未来，iPhone SE 2和5G版iPhone 12将为iPhone产量同比增长增添动力。与此同时，服务业务也将继续保持强劲增长。

桑卡尔写道：“iPhone 11需求强劲，加上投资者对智能手机市场的乐观情绪，促使人们预计iPhone在2020财年的销量会增长，特别是在iPhone SE 2和5G版iPhone推出的情况下。预计服务业务收入将保持强劲增长，毛利率总体稳定(60%以上)，因为不断增长的分项收入会继续推动苹果向更多领域扩张。”

桑卡尔预测，苹果2020财年iPhone出货量约为1.95亿部。虽然5G版iPhone将在某种程度上为此做出贡献，但其大部分影响将在2021财年显现出来。

与此同时，桑卡尔认为，基于各种市场力量，华为手机产量可能会同比下降10%，三星产量预计将与去年同期持平。