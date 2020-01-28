《魔兽争霸3：重制版》明日发售，推荐配置GTX 960

IT之家1月28日消息 去年底，暴雪宣布《魔兽争霸3：重制版》将于2020年1月29日发售，中国大陆地区将同步开启新一阶段内容的测试。现在，暴雪已经公布了《魔兽争霸3：重制版》的配置要求，推荐配置为GTX 960。

最低配置要求：

操作系统：64位Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

处理器：Intel Core i3-530或AMD Athlon Phenom II X4 910或更高

显卡：NVIDIA GeForce GTS 450或AMD Radeon HD 5750或更高

内存：4GB RAM

存储：30GB 空间

推荐配置：

操作系统：64位Windows 10

处理器：Intel Core i5-6400或AMD Ryzen 7 1700X或更高

显卡：NVIDIA GeForce GTX 960或AMD Radeon R9 280X或更高

内存：8GB RAM

存储：30GB 空间

根据之前的报道，暴雪将重塑《魔兽争霸III》中的每一名英雄、每一个单位、每一座建筑、每一处环境。这是一个你前所未见的艾泽拉斯，玩家将能再次回味《魔兽争霸3：混乱之治》以及《魔兽争霸3：冰封王座》的传奇故事。

《魔兽争霸3：重制版》国服测试版已开放下载，文件大小为14.30GB，默认语言为简体中文，资格符合的玩家可在战网下载游戏。据悉，测试仅包含兽人和人类两支种族的1v1和2v2匹配对战。亡灵和暗夜精灵种族以及更多游戏模式将于接下来的几周内加入游戏。多人模式测试的测试资格将分批次发给预购过战争嘉奖版及畅玩版的玩家，并于之后逐步发放给更多玩家。