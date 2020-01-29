美国司法部首次因骚扰电话追究电信运营商责任

北京时间1月29日早间消息，美国司法部民事部门助理司法部长乔迪·亨特（Jody Hunt）表示，美国司法部宣布了有史以来首次针对电信运营商为自动语音骚扰电话提供服务的执法行动，其中涉及“来自印度，在纽约和亚利桑那州的住宅地址开展运营的两个组织”。

亨特表示，这些组织每月打出数亿个电话。司法部正在寻求法院批准，以阻止这些阻止的活动。他在新闻发布会上说，这些公司中包括两家总部位于亚利桑那州的公司，以及三家总部位于纽约州长岛的公司。这些公司的运营地点都是住宅地址。

亚利桑那州的被告包括TollFreeDeals.com、SIP Retail及其经营者，纽约州的被告包括Global Voicecom Inc，Global Telecom Services Inc，Kat Telecom Inc及其经营者。

根据美国司法部的说法，被告公司为从事诈骗活动的呼叫运营商提供“网关”，收取费用为拨打电话提供便利，并使用数字IP语音技术将通话传送至常规的美国电信网络。司法部表示，AT&T和其他大型电信公司已告知这些小电信公司，它们正在为诈骗电话提供帮助。

美国司法部表示，通过这些网络，海外诈骗分子使用伪造的号码，模拟紧急电话或美国国税局和社会保障管理局等政府机构的电话，针对美国居民开展诈骗活动。例如，电话可能称受害者欠费，如果不按时缴费，那么可能会遭遇某种执法行动。

亨特表示，这些诈骗电话已经造成了数亿美元的损失。

美国目前每年会有数千亿个自动语音骚扰电话。这个现象已经得到了国会的关注，立法者呼吁就这个问题启动听证会。美国司法部和联邦贸易委员会（FTC）等部门试图瞄准这些电话的运营者，但发现实际处理起来很棘手。

此次的行动标志着策略上的重大转变，电信运营商被要求为网络上的自动语音骚扰电话，而不仅仅是诈骗电话负责。这些诈骗活动的参与者很大一部分来自美国国外。