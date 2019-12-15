运营商的“移动支付”还会越来越小众吗？

飞象网讯 在移动互联网时代，运营商的布局总能走在前面，最后却又被互联网无情打一巴掌，比如在社交上的飞信、金融上的移动支付，终究没有变成“大众”。

独立调查机构艾瑞发布的2019年上半年中国第三方移动支付市场份额比较集中：支付宝在Q1、Q2分别占据了53.8%和54.2%的市场份额；财付通在Q1、Q2分别占据了39.9%和39.5%的市场份额。这两者就占了93.7%。而运营商和钱包、翼支付、沃支付却没有出现，其份额低到在“其他”里。

尽管如此，运营商依旧没有放弃，反倒大力发展。5G时代，夹缝中生存的运营商“移动支付”还会越来越小众吗？

中国电信：翼支付2020年发力四大融合业务

在三大运营商中中国电信的翼支付最明星，路线清晰且最有成果。数据显示：2019年翼支付服务超过5000万月活用户，承载每月2.3亿笔交易，年交易金额超1.75万亿。“预计2020年翼支付将全力实现月活跃用户超6500万，商户接入超1000万，年交易额超2万亿，引入合作资金近500亿元的发展目标。”天翼电子商务有限公司总经理罗来峰说。

今年年初，翼支付公布A轮引战增资结果正式获得央行审批通过，将引入前海母基金、中信建投、东兴证券和中广核资本四家战略投资人，正式迈出混合所有制改革的关键一步。

而随着5G的商用，翼支付又找到新的思路。罗来峰表示：2020年翼支付将紧密围绕中国电信的核心产业和资源，持续发力支付、微贷、理财、保险等四大融合业务，携手合作伙伴共同打造金融科技生态圈，重点在五个方面：

一是探索"5G+金融科技"新模式。在支付媒介创新、用户精准营销、智能授信、智慧风控、智能投顾、区块链核心应用等方面开展。

二是深化消费金融合作，在全力实现橙分期用户突破1500万的基础上，积极探索消费金融在智慧家庭、物联网等多领域的信用分期、消费信贷服务，合作共建并持续优化信贷风控体系，合作资金超450亿元。

三是深化供应链金融合作，积极拥抱产业互联网发展浪潮，为中国电信近50万代理商、供货商、商户量身打造集支付、理财、信贷一体化的金融科技服务解决方案，支持5G下游终端和应用产业链创新发展，合作资金超50亿元。

四是深化渠道合作，持续深耕运营商线下资源优势，推动各金融合作伙伴优质的金融产品进厅店，合作打造五“福”权益平台，进一步赋能3万营业厅，通过线下、线上协同服务，为用户提供安全、便捷的金融服务。

五是深化金融安全合作，充分发挥中国电信云网融合、网络安全等网络技术优势，开展运营商级网络安全服务和大数据服务，为各合作伙伴进行金融安全合作赋能，共同防范金融风险。

据了解，2020年，翼支付将面对5亿个人及家庭用户、围绕100万小微商户、发展500亿信贷规模、3000万的五“福”权益、10万多个智能消费领域，广泛赋能产业合作伙伴转型升级。

中国移动：开始发力金融科技

2018年12月18日，中国移动全资子公司中移动金融科技有限公司（以下简称“中移金科”）。正式揭牌，欲打造成国内一流的“通信+消费+金融”综合服务商，主要业务涵盖融合支付、特色电商、金融科技三大板块。

2019年6月中移金科完成了一轮消费分期业务合作方的招标，共同接入了超过60家金融服务机构，这被视为中国移动发力金融科技的重要信号。

据悉，此前有消息称中国移动挖走了中国电信的8年金融老将——甜橙金融消费金融事业群总裁，加盟去年底刚正式成立的中移金科。

目前，中国移动已经分别获取了第三方支付牌照、保险牌照和互联网金额牌照。

中国联通：5G下的金融分期业务

中国联通的移动支付之路比较低调，但在探索混改之路上，或许走着走着就试出了自己的的路。

2015年3月，中国联通牵手招商银行组建招联消费金融，中国联通凭借50%的股份成为控股股东，成为中国联通手中的金融“王牌”。

2018年4月，中国联通还发起设立联通融资租赁有限公司，注资50亿元，占股75%。2018年沃支付线下商户拓展达100万，联合终端厂家、商户开展营销，促进用户活跃。

此前，联通支付有限公司副总裁陶国伟表示：“面临5G的到来，中国联通正在积极地实现互联网化运营，推出了以沃分期为品牌的金融分期业务”。

据介绍，沃分期可提供多种金融分期能力，通过与终端、套餐销售的有机结合，为联通自有厅/社会厅等场景下的用户提供方便、快捷的消费金融服务。

资深电信分析师马继华指出：随着5G时代的开始和年轻人消费习惯的养成，在初期价格较高的5G终端销售中，合约机分期业务非常有可能火爆起来。

这跟沃分期非常契合。“因为此前运营商做得最好的金融业务就是‘充话费返手机’等业务，如果将手机分期业务做好，不但能给用户带来‘分期不用交利息’的贷款感受，还能给金融机构和运营商带来长达2年的稳定用户群体，属于典型的多赢商业模式。”

5G到来，已经起大早赶晚集的运营商，其移动支付之路能否在微信支付和支付宝的夹缝中突围呢？