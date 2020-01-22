三大运营商12月“答卷”：电信移动用户数反超联通位居第二

近日三大运营商公布2019年12月份和全年数据。根据数据显示：无论是移动业务还是宽带业务中国联通出现了双降，跟移动电信的差距在不断拉大；中国移动依旧保持双第一；中国电信移动用户数反超中国联通位居第二。

不管是移动用户还是固网宽带用户数增长空间都已见顶、增长乏力，但随着携号转网的展开、5G商用、双千兆开启、纷纷发力智慧家庭领域，三大运营商新一轮的竞争开启并继续胶着。

移动用户数：增长空间见顶

在移动用户数上，2019年12月中国移动12月份移动用户净增373.2万户，累计达到9.50277亿户；中国电信净增118万户，累计达到3.3557亿户；中国联通下降85.6万户，累计达到3.1848亿户。

因此，2019年中国移动比电信联通总数还要多，单月净增数也是最多的；跟中期业绩相比，中国电信反超中国联通位居第二，而联通则继续保持下降的态势。

在4G方面，中国移动12月份4G用户净增498.5万户，累计达到7.58014亿户；中国电信净增124万户，累计达2.8124亿户；中国联通净增18.8万户，累计达到2.5376亿户。

而2019年上半年中国移动4G用户总数达7.34亿、中国电信2.66亿、中国联通2.39亿户；中国移动4G用户净增数达到618.8万、中国联通的4G净增303.1万户，而中国电信净增4G用户262万户。

也就是说中国联通无论在增速还是用户数上都被甩在后面，三大运营商在移动用户数和4G用户数上，增长空间已经见顶。

随着5G商用，三大运营商之间的竞争也在向5G转移。

固定宽带：联通跟移动电信差距拉大新一轮的竞争又开启

在固定宽带方面，中国移动12月份净减60.9万户，累计达到1.87041亿户；中国联通12月份减少97.5万户，累计到达8347.8万户；中国电信12月份净减62万户，累计达1.5313亿，中国电信及中国电信的母公司有线宽带用户总数合计为1.80亿户。

也就是说12月份三大运营商固定宽带用户数都是负增长，这也是中国移动固网宽带用户4年来首次负增长，但依然没能改变其固网宽带用户数依旧是第一。

可是，下降最多的是中国联通，且连续两个月负增长。同时，中国联通跟中国电信、中国移动的差距在拉大。

眼看存量市场越来越小，该怎么办？争用户和留住用户。

首先，就是正在进行的千兆宽带。中国移动在2019年6月底宣布全面实施“双千计划”，即5G移动网络千兆和光纤宽带网络千兆，并表示2019年确保全国70%的宽带网络设备具备千兆能力，打造300个千兆城市、覆盖2亿潜在宽带用户。

按照计划，中国电信2019年也会在12个重点城市、36个经济发达城市以及100多个一般城市完成千兆网络的覆盖，上海、四川、内蒙古、安徽、贵州、河北多个城市已陆续发布千兆智能宽带。而中国联通也率先完成了10G PON芯片以及终端的解耦互通。2019年4月24日又发布了“1+4+X”智慧家庭业务策略，大力推广千兆宽带提速和智慧家庭业务。

其次，发力智慧家庭，其产业链很长，值得挖掘的地方还很多。

中国移动与合作伙伴共同打造“内容、应用、超高清、硬件、广告”五大生态，共同构建智慧家庭产业新生态。同时，2020年中国移动将开展“双百亿计划”，包括百亿生态引入计划和百亿分享计划，其中引入大屏内容价值超50亿元，引入生态权益价值超35亿元，引入家庭泛智能终端15亿元。

中国电信董事长柯瑞文则强调要建立智慧家庭的服务体系：一是作为网络设施的智能宽带；二是智家平台，在平台上不同品牌智能终端互通，统一接口；三是智能应用，包括4K/8K视频、云游戏等。未来中国电信将以智慧家庭为发力点，大力发展以五智为主要内容的能力体系，通过宽带与智慧家庭协同发力，提升宽带差异化能力；基于云网融合能力，继续深化终端全品类发展策略，推进全品类终端内涵丰富。预计2020年智慧家庭终端数量将会推出3600万个。

随着5G的商用，中国联通也表示要在智慧家庭方向发力，2019年是中国联通智慧家庭业务的启动元年，2020年智慧家庭的目标是沃家组网服务1000万+次服务、沃家固话300万+终端销售、沃家神眼200万+终端销售以及沃家提速200万+月活用户。

2020年固网宽带市场依旧改变不了热闹的局面，除了三大运营商、广电也加入行动，千兆宽带如火如荼进行，争用户的“战斗”一直在持续。