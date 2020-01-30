微软2020财年Q2财季财报：总营收369亿美元，净利润116.49亿美元同比增38%

北京时间1月30日凌晨消息，微软今天发布了2020财年第二财季财报。报告显示，微软第二财季营收为369.06亿美元，与去年同期的324.71亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为116.49亿美元，与去年同期的净利润84.20亿美元相比增长38%，不计入汇率变动的影响为同比增长39%。微软第二财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价涨近2%。

第二财季业绩：

在截至12月31日的这一财季，微软的净利润为116.49亿美元，每股摊薄收益为1.51美元，这一业绩好于去年同期。2019财年第二财季，微软的净利润为84.20亿美元，每股摊薄收益为1.08美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第二财季调整后净利润比去年同期增长36%，不计入汇率变动的影响为同比增长39%；调整后每股收益比去年同期增长37%，不计入汇率变动的影响为同比增长41%，超出分析师平均预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29名分析师此前平均预期微软第二财季每股收益将达1.32美元。

微软第二财季营收为369.06亿美元，与去年同期的324.71亿美元相比增长14%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第二财季调整后营收比去年同期增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期微软第二财季营收将达356.7亿美元。

微软第二财季总营收成本为123.58亿美元，相比之下去年同期为124.23亿美元。其中，产品营收成本为49.66亿美元，相比之下去年同期为58.85亿美元；服务及其他营收成本为73.92亿美元，相比之下去年同期为65.38亿美元。微软第二财季毛利润为245.48亿美元，相比之下去年同期为200.48亿美元。

微软第二财季研发支出为46.03亿美元，高于去年同期的40.70亿美元；销售和营销支出为49.33亿美元，高于去年同期的45.88亿美元；总务和行政支出为11.21亿美元，低于去年同期的11.32亿美元。

微软第二财季运营利润为138.91亿美元，比去年同期的102.58亿美元增长35%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软第二财季调整后运营利润与去年同期相比增长35%，不计入汇率变动的影响为同比增长39%。

2020财年第二财季，微软生产力和业务流程部门的营收为118.26亿美元，比去年同期的101.00亿美元增长17%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%；运营利润为51.82亿美元，高于去年同期的40.15亿美元。微软第二财季智能云部门的营收为118.69亿美元，比去年同期的93.78亿美元增长27%，不计入汇率变动的影响为同比增长28%；运营利润为45.31亿美元，高于去年同期的32.79亿美元。微软第二财季更多个人计算业务的营收为132.11亿美元，比去年同期的129.93亿美元增长2%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%；运营利润为41.78亿美元，高于去年同期的29.64亿美元。

在第二财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了85亿美元现金。

业绩展望：

微软表示，将在随后召开的财报电话会议中提供业绩展望数据。

高管言论：

微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“在不断扩大机会的同时，我们正在努力确保自己打造的技术是包容的、值得信任的，并可创造一个更可持续的世界，让所有人和组织都可以从中受益。“

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨2.58美元，报收于168.04美元，涨幅为1.56%。在随后截至美国东部时间周三下午4点24分（北京时间周四凌晨5点24分）为止的盘后交易中，微软股价再度上涨2.79美元，至170.83美元，涨幅为1.66%，突破52周最高价。过去52周，微软的最高价为168.74美元，最低价为102.35美元。