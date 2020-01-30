马云呼吁！认真处理废弃口罩并合理有效使用口罩

马云今天上午在微博上呼吁：认真处理废弃口罩并且合理有效使用口罩！



疫情期间，出门佩戴口罩，是对自己对他人、对社会的负责任，也是我们普通人唯一能为阻断疫情所做的事。但口罩成了重要的资源之后，又成为新的问题。我特别呼吁：



第一：认真处理废弃口罩，避免形成新的传播隐患和环境污染。对于每天大量的废弃的口罩，建议按照医疗废弃用品进行分类，居民在家中将使用过的口罩放入密封的袋子里或者容器中，居民小区也设立单独的垃圾桶用于丢弃使用过的口罩，再由防疫部门与市政部门统一处理。



第二：合理有效地使用口罩。平时很普通的口罩在此时变成宝贵的防疫物资，十几亿人人手一只加上每天更换，整个中国的年产量几天也就消耗完了。过去几天，大家都在全世界寻找医用口罩货源并运往国内，国内的工厂也抓紧复工加班加点生产，但这都需要时间，未来十几天仍是关键。建议当下把重要的口罩资源优先供给疫情前线，一般机构不要过多囤货，否则会加剧资源紧张并在未来造成不必要的浪费。



在和新型冠状病毒角力的过程中，坚持良好的卫生习惯，特别是教会我们的孩子有良好的卫生习惯特别重要。但从困难之中，教会他们如何面对这个世界，如何爱护这个世界，如何正确对待每一种资源，可能是更重要的一件事。