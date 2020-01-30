美团外卖发布“无接触配送”服务标准

1月30日下午消息，美团外卖发布《无接触配送服务规范》（以下简称标准），从术语定义、平台信息服务能力、服务流程、服务质量控制等方面界定了推行“无接触配送”过程中的操作规范。

此前，美团外卖于1月26日推出“无接触配送”，用户在下单时，可通过“订单备注”、电话、App内即时通讯系统等方式，与骑手协商商品放置的指定位置，送达后骑手将通过电话和App内即时通讯系统等渠道通知用户自行取餐。针对医院地区的送餐，则是通过取餐柜等无接触设备送达。

在平台信息服务能力方面，标准要求平台在用户端和配送端分别具备三项信息提供能力，以便骑手和用户能够即时沟通，确认送餐位置并保证餐品送达。

服务流程共包括用户下单、配送员接单、配送员送达、用户取餐四个步骤。若其中出现异常情况，需根据相应的处理流程机制，由配送员转交给客服人员进行后续流程的处理。

服务质量控制部分，要求平台的配送管控部门建立完善质量控制体系。包括但不限于：外卖配送员情况监控、每日订单完成情况监控、突发异常数据监控、项目执行情况监控、风险控制数据监控、核心指标完成情况监控。

据悉，美团外卖已向中国贸促会商业行业委员会申请了该标准的企业标准转团体标准，目前正在立项推进中。