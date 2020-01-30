Arm中国：将向相关组织捐款500万元人民币

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IT之家1月30日消息 Arm中国官方表示，将向相关组织捐款500万元人民币，用以支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控工作。
Arm中国表示，Arm中国作为中国企业的一份子，始终注重自己的社会责任。除上述捐款外，Arm中国也在积极帮助相关组织和部门协调医用物资资源，希望为缓解医用物资紧缺状况尽自己的绵薄之力。
Arm中国称，坚信在社会各界的共同努力下，这场突如其来的疫情终将会被歼灭。科技向善，Arm中国向所有奋战在防疫一线的工作者致敬！
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