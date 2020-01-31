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去哪儿网：4000余出入境航班取消，建议旅客中转回国

2020/1/31 10:49:21来源：凤凰科技作者：-责编：骑士评论：

1月31日消息，据去哪儿网系统监测的数据显示，2月份已累计取消或暂停销售出入境航班4000余班（含往返），占比超过所有出入境航班总数的15%。去哪儿网副总裁兰翔建议，近期有归国计划的旅客可通过中转东京、迪拜等地回国。

据去哪儿网系统监测的数据显示，2月份各航司针对出入境的新规则和旅客流量的变化，对航班进行调减。

其中，国内航司取消2200余班，境外航司取消1900余班。新加坡、泰国、柬埔寨三个国家的航班减少班次最多。英国航空、汉莎航空、法国航空、加拿大航空、瑞士航空等境外航司暂停了往返内地的航班。

与此同时，据去哪儿网系统监测数据显示，各国也相继调整了有关中国居民的签证政策。菲律宾自1月28日起暂停向中国公民签发落地签证，哈萨克斯坦暂停中国公民72小时过境免签证策，马来西亚暂时拒绝持中国护照且签发地或出生地为“湖北”的人员入境，新加坡暂停所有在过去14天内到访过湖北的中国公民，以及持有湖北省签发护照的中国公民入境或转机，日本、韩国、越南、英国等国家要求中国民须填写并提交健康状况申请表。

对于滞留在海外的中国游客，去哪儿网副总裁兰翔建议，可优先选择国内航司航班回国，或经东京、迪拜等没有签证政策变化的地区进行中转。此外，中转旅客出发前需注意各国过境签的相关政策要求，以免造成出行不便。

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关键词：去哪儿网航班

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