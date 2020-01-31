消息称FBI正调查间谍软件公司NSO，或入侵贝索斯手机

北京时间1月31日晚间消息，据国外媒体报道，美国联邦调查局（FBI）正在调查以色列间谍软件公司NSO Group，因为该公司的间谍软件可能与入侵亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的手机有关。

据一位接受过FBI调查的知情人士称，FBI对NSO Group的调查最早始于2017年。当时，FBI官员希望查明NSO Group是否拥有可能入侵人们手机的恶意代码。

知情人士还称，在Facebook去年10月对NSO Group提起诉讼之后，FBI又与科技领域的专家进行了更多面谈。Facebook主要指控NSO Group利用WhatsApp通讯服务的一个漏洞入侵了1400名用户。

上周，联合国专家又在一份声明中称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）可能参与了对亚马逊CEO贝索斯手机的黑客攻击，并呼吁执法部门对此展开调查。

根据联合国独立专家发表的这份声明，贝索斯的手机是在2018年与沙特王子萨勒曼在WhatsApp上进行交流后被黑客入侵的，是因为收到一条通过萨勒曼个人WhatsApp账户发送的含有病毒的视频文档而受到感染。

这份声明称，这次入侵“很可能是通过使用在沙特其他监控案件中发现的一种著名的间谍软件产品进行的，如NSO集团的Pegasus-3恶意软件”。对此，NSO Group当时给予了否认。

针对FBI当前的调查，目前尚不清楚调查人员最关心的问题，也无法确定调查处于哪个阶段。但知情人士称，其中一个关键问题是，评估NSO Group在多大程度上参与了具体的黑客攻击。

对于此次调查，FBI拒绝发表评论；而NSO Group则给予了否认，称该公司并未接受任何质询。