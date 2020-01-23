联合国专家：沙特王储涉嫌参与入侵贝索斯手机

北京时间1月22日晚间消息，据国外媒体报道，联合国专家今日表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）可能参与了对亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）手机的黑客攻击，并呼吁对此展开调查。

根据联合国独立专家今日发表的一份声明，贝索斯的手机是在2018年与沙特王子萨勒曼在WhatsApp上进行交流后被黑客入侵的，是因为收到一条通过萨勒曼个人WhatsApp账户发送的含有病毒的视频文档而受到感染。

这份声明称，这次入侵“很可能是通过使用在沙特其他监控案件中发现的一种著名的间谍软件产品进行的，如NSO集团的Pegasus-3恶意软件”。报告还称，该产品已被沙特官员购买和部署。

对此，NSO集团的一名代表给予了否认，称他们与贝索斯手机黑客入侵事件没有任何关系，并称这样的建议是“诽谤”。这位代表还称：“我们的技术不能用于美国的电话号码，我们的产品只用于调查恐怖和严重犯罪。”

声明还称：“我们收到的信息表明，王储可能参与了对贝索斯的监视，试图影响《华盛顿邮报》对沙特阿拉伯的报道。”

事实上，贝索斯的安全顾问加文·德·贝克尔（Gavin De Becker）去年4月就曾指出，沙特政府应对此事负责。贝克尔当时称，沙特政府对贝索斯进行网络攻击，从他的手机中提取大量数据，包括发给他情妇的裸照。

贝克尔认为，沙特政府入侵贝索斯的手机，是为了报复《华盛顿邮报》对沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被杀一事的持续报道，而贝索斯正是《华盛顿邮报》的老板。

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