因全球贿赂案，飞机制造商空客被罚40亿美元

北京时间2月1日消息，周五，欧洲飞机制造商空中客车公司（Airbus）与法国、英国和美国达成了一项创纪录的40亿美元和解协议，检方称，该公司向政府官员行贿，并隐瞒了相关款项，这是其全球腐败行径的一部分。在经过近4年的调查、涉及逾12个海外市场的销售情况后，法院披露了空客行贿指控和解协议细节。与此同时，大西洋两岸的法院正式批准了和解协议，消除了笼罩在这家欧洲最大航空集团头上多年的法律阴云。

美国地方法官托马斯·霍根说：”这是空客各部门普遍存在的、恶性的贿赂行为，已经持续了多年。“

这笔交易实际上是该公司的辩诉交易，这意味着空中客车公司避免了被刑事起诉的风险，否则它将被禁止与美国和欧盟签订公共合同——这对一家大型国防和航天供应商来说是一个巨大的打击。

不过，检方表示，涉案个人仍可能面临刑事指控。

早在十多年前，空客就因在飞机销售过程中涉嫌腐败，一直面临法国和英国当局的调查，同时还因涉嫌违反出口管制面临美国司法部的调查。

法国检察官让-弗朗索瓦·波纳特（Jean-Francois Bohnert）表示：“在今天达成这项协议的过程中，我们正帮助空客彻底翻过‘腐败过去’的一页。”

法国金融检察官表示，该公司还同意接受法国反腐败机构为期3年的“轻度合规监督”。

美国司法部表示，该协议是有史以来规模最大的贿赂指控国际和解协议。

代号“梵高”

英国严重欺诈办公室（SFO）概述了详细的调查结果，称空客雇佣了斯里兰卡航空公司高管的妻子作为其中介，并在她的名字和性别上误导了英国出口信贷（UKEF），同时向她的公司支付了200万美元。记者未能联系到该航空公司置评。

SFO称，在防务交易中，空客雇佣并变相行贿加纳一名政府官员的近亲，此人在出售军用运输机方面没有任何航空经验。记者无法立即联系到加纳政府置评。

英国和美国的法庭文件概述了空客为秘密进行这一交易，使用代号如“梵高”（“Van Gogh”）和“medications and dosages prescribed by Dr Brown”。

SFO表示，空客在进行飞机订单谈判时，赞助了亚航高管拥有的一支运动队。

记者未能立即联系到亚航置评。

中间商网络

法国和美国检察官表示，该和解协议仅涵盖空客公司，任何涉及相关犯罪行为的空客现任或前任员工仍可能受面临起诉。

在2017年与航空发动机制造商劳斯莱斯（Rolls Royce）达成创纪录的贿赂和解后，英国SFO去年放弃了起诉个人的尝试。

知情人士称，空客案的核心是一个有着数十年历史的第三方销售代理体系，该体系由一个现已解散的总部部门管理。在巅峰时期，这一体系拥有250名中间人，他们每年花费数亿欧元，帮空客寻找买家、达成订单。

空客表示，在被发现就该销售体系误导英国出口信贷机构后，已于2014年中止付款，并将调查结果提交给了英国当局。

一项每年高达1亿欧元的内部调查导致董事会对高层管理人员进行了清退，并让空客陷入了多年的自我审查。

调查还引发了一场关于过失责任的内部争执。空客员工坚称，在另一个实体——前空客母公司——欧洲航空防务与航天集团（EADS）之下，他们无法控制选择代理商或抵消交易。

还有一些人说，这个制度的根源可以追溯到几十年前，在当时为了达成交易而支付非法款项是允许的，还可以减税，这在公司和法国政界都是公开的秘密，并与输出海外影响力密不可分。