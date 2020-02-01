法国Orange选择诺基亚和爱立信部署5G网络

Orange选择诺基亚和爱立信为其在法国本土市场部署5G网络，由于华为在欧洲仍面临设备安全审查。

Orange在一份声明中解释说，其在几个月的测试后选择了供应商，与两家供应商都签订了提供一整套产品和服务的合同，以支持在法国全境部署5G。

与诺基亚的合作主要集中在法国西部和东南部地区，该公司已经在这些地区提供2G、3G和4G无线接入网。

爱立信将在法兰西岛和东北、西南地区部署设备，在那里它已开展有业务。

Orange首席执行官法比安·杜拉克（Fabienne Dulac）表示，5G的部署“代表着巨大的挑战，是我们Engage 2025战略计划的主要优先事项之一”。

该公司有望于今年在法国推出商用5G服务，一旦法国监管机构在3月举行频谱拍卖。

在Orange作出决定的这一周，华为因其在欧洲大陆的5G业务而备受关注。

英国政府允许华为继续为该国提供5G网络设备，但将之排除在核心网之外，并设置了35%的无线接入网份额限制。

欧盟委员会也就5G网络的安全问题向成员国发布了一系列指导方针，其中并未强制禁止华为，表示要由各国政府来决定该供应商的角色。

2019年底，当时的Orange首席执行官史蒂芬·理查德（Stephane Richard）表示，华为或将在该运营商的部署中发挥作用。路透社报道称，他向法国政界人士作证时表示，有关华为的一些指控“完全是无稽之谈”。