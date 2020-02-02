美国无锁版LG G8 ThinQ更新Android 10

IT之家2月2日消息 LG去年11月在韩国发布了针对G8 ThinQ的Android 10更新，上个月，锁定在美国Sprint和Verizon网络中的LG G8 ThinQ更新Android 10。现在，LG G8 ThinQ的Android 10更新已扩展到美国市场的无锁版。

该更新的版本号为G820QM20a，大小约为1.9GB。该版本的完整变更日志目前不可用，但是收到更新报告的用户报告该更新随附2020年1月的Android安全补丁和新的UI。