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外媒：全球5大智能手机厂商中，华为年度增长率最高

2020/2/2 11:08:29来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家2月2日消息 据外媒playfuldroid报道，2019年对于华为来说是一个动荡的时期。尽管如此，华为在全球智能手机市场上仍然保持乐观。根据Canalys的最新报告，该公司在2019年的年增长率为17%。

资料来源：Canalys

华为的智能手机总出货量从2018年的2.06亿增加到2019年的2.406亿。同样，它的全球市场份额也从2018年的14.8%扩大到2019年的17.6%。

根据Canalys的报告，华为在2019年已经超过苹果，成为全球第二大智能手机供应商（按市场份额计算）。

另一方面，三星成功保持了其作为全球最大智能手机供应商的领先地位，其全球市场份额为21.8%。尽管华为在2019年实现了直线增长，但其大部分销售额是由强劲的中国市场需求推动的。

在全球市场上，由于缺乏许可的Google服务，华为的智能手机销售持续困难。

为了解决这一迫在眉睫的问题，自去年以来，华为一直在开发其专有的华为移动服务（HMS），并大量替换了Google相应的程序。

本月早些时候，华为还与荷兰公司TomTom签署了一项使用其地图和导航服务的协议，以消除对Google Map的依赖。

但是，华为的成功很大程度上取决于消费者是否愿意并且能接受这项全新的服务。正如Canalys指出的那样，华为还必须“策划开发者生态系统以支持HMS。最重要的是，它必须保持规模。如果规模缩小，就会失去开发者的兴趣”。

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关键词：华为苹果华为手机

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