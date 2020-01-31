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Ichigo以9.2亿美元救助苹果屏幕供应商JDI，并成最大股东

2020/1/31 18:47:51来源：新浪科技作者：李明责编：汐元评论：

北京时间1月31日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司显示面板供应商Japan Display Inc（JDI）今日宣布，正式与资产管理公司Ichigo Asset Management（Ichigo）达成协议，获得高达1008亿日元（约合9.1887亿美元）的救助资金。

很长一段时间以来，JDI一直依赖于公共资金的救助才得以生存。因此，分析人士称，这笔救助交易对于JDI而言至关重要。

这笔交易完成后，Ichigo将有效控制JDI，获得其44.26%的股权，从而取代日本政府资助的“日本产业革新机构”（INCJ）资金，成为JDI最大股东。

在Ichigo投资JDI之前，苹果公司已经表示，将在财务方面支持JDI。知情人士称，苹果的这一承诺为其他潜在投资者带来了信心。据悉，苹果已经同意缩短付款期限，并向JDI投资2亿美元。

事实上，JDI去年12月曾表示，将从日本资产管理公司Ichigo获得高达900亿日元（约合8.3亿美元）的资金支持。根据当时的方案，Ichigo将与苹果公司，以及台湾地区代工厂商纬创（Wistron）联手救助陷入窘境的JDI。

在此之前，中国投资方嘉实基金（Harvest Fund）和台湾地区触控面板厂商宸鸿科技（TPK Holding）曾有意对JDI投资800亿日元（约合48亿元人民币），但去年9月底放弃了投资计划。

JDI主要为苹果供应LCD面板，JDI约60%的营收来自于苹果。

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关键词：JDI苹果屏幕

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