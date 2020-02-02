ofo小黄车转型为电商返利平台：退99元押金需要消费数百元

据最新消息显示，共享单车平台ofo已转型为电商返利平台。

在App Store的全新4.0改版介绍中，“骑行更轻松、购物返现金、押金可提现、邀请能赚钱”成为ofo的四大特色。

在2019年11月底，ofo小黄车在App首页上线了“天天返钱”的活动，告知用户“无需排队，直接退还押金”，用户在购买或者让别人购买各种各样的商品后，可通过返现来抵消押金。



而在如今，ofo已经完全变成一款返利产品，虽然仍有扫码用车的功能，但大部分界面都与购物相关，ofo整合了包括淘宝、京东等电商平台的优惠券及商品，用户可以复制商品链接或点击跳转平台购买产品。

另一方面，用户关心的押金成了余额，并打出了“购物退押金、无需排队”的旗号。

值得注意的是，ofo返钱余额兑换规则中的第五条显示：一旦用户确认将ofo平台的余额转移到ofo返钱进行兑换后，则视为用户放弃对余额的索取，ofo平台对用户的骑行余额不再具有归还义务；且，余额一旦转换，即不可撤销，用户不得要求将可提现余额改回ofo骑行的余额。

而当用户将ofo押金进行返现兑换后，也并不能够直接提取。而是需要通过平台赚取同样金额后，才能够兑换自己的押金。这代表着，用户想要拿回99元的小黄车押金，需要通过多次购买返现最后累计金额超过99元后，才可提现。而根据首页购买价值近百元产品返利近十元的比例来看，用户需要购物数百元甚至上千元后才可返还押金。