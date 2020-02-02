三星推出1000R曲率面板，电竞显示器到底需要多“弯”？

IT之家2月2日消息 去年年底，三星1000R曲面屏面板开始出货，包括蚂蚁电竞、微星以及三星自家都展示了相关产品，预计将于不久后上架。在曲面显示器领域，目前有1800R，1500R等，现在借助三星的1000R面板，今年电竞显示器预计将会“更弯”。

上图为一款三星16：9的曲面显示器，曲率为1800R，肉眼看上去还不是太弯。

上图为小米电竞显示器，21:9的比例，由于屏幕更长，曲率也达到了1500R。

上图就是三星在CES上推出的玄龙骑士（Odyssey）曲面电竞显示器系列新产品，长宽比32:9，曲率达到了1000R，从背面就能看出有多弯了。

这款显示器型号为G9，分辨率为5120×1440，拥有240Hz快速刷新率，1ms响应时间，32:9纵横比，1000R曲线曲率和1000 cd/m2峰值亮度。该显示器的特点是量子点技术与HDR1000 VA面板相结合，三星称可产生栩栩如生的色彩细节。三星表示，新款显示器将于2020年第二季度开始在全球范围内发售。

微星也推出了一款1000R大曲率的曲面游戏显示器，型号为Optix MAG342CQR，34英寸，21:9比例，分辨率为3440 x 1440，刷新率为144Hz。

从上图中可以看到1000R带来了比1500R和1800R更为直观的曲面感，玩游戏时的沉浸感也会更强。

蚂蚁电竞称其ANT32VQC显示器是首款采用三星1000R曲面屏的电竞显示器，官方称其为月牙屏。

参数方面，31.5英寸的ANT32VQC分辨率为2K，刷新率为165Hz，响应时间为1ms，采用三星VA屏，拥有3000:1的静态对比度，亮度为400nit。色域方面，官方称Adobe RGB、DCI-P3、NTSC和sRGB都达到了100%，ΔE＜2，支持HDR400。

总的来看，三星的1000R曲率面板不仅仅会用于32：9的超长带鱼屏，21:9的常规带鱼屏，还会出现在16:9的屏幕上。电竞显示器越来越弯看来是不可避免的了，厂家都在宣传大曲率营造出的沉浸感和氛围感。微星还做了一张图来调侃这种现象，3020年的显示器就把人全包起来了。