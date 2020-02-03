美国FDA批准首个治疗儿童花生过敏药物

北京时间3日消息，美国食品药品管理局（FDA）上周五批准了由Aimmune Therapeutics研制的第一种用于治疗儿童花生过敏的药物。

该药物名为Palforzia，根据FDA发布的数据，可用于4至17岁的少年儿童，旨在最大程度地减少儿童对花生过敏反应的发生率和严重性，因为对于花生过敏的儿童来说，即使少量接触也会对他们造成十分严重的伤害。

FDA生物制剂评估和研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任彼得-马克斯（Peter Marks）在一份声明中说：“当使用该药物时，Palforzia提供了FDA批准的治疗选择，以帮助降低患有花生过敏症儿童发生过敏反应的风险”。

根据美国过敏哮喘和免疫学学会的数据，全美有超过2.5%的儿童对花生过敏。这是美国最常见的食物过敏症状之一。

对于那些过敏者，接触花生会导致抽搐，消化不良，荨麻疹，肿胀甚至昏厥或头晕等症状。

新的治疗方法基本上是通过使儿童接受控制剂量的花生蛋白，直到他们达到维持水平为止。

在Palforzia的生产商Aimmune Therapeutics提交的一项试验中，经过长达数月的治疗，三分之二的儿童在吃掉相同数量的两种花生之后，无过敏症状。有反应的患者需要六个月或更长时间治疗，有大约9%服用该药物的儿童由于过敏反应非常严重而不得不停止治疗。

Palforzia是一种粉末状药物，由实际花生制成，与半固态食品（如酸奶或苹果酱）混合。Aimmune公司已经将Palforzia的价格定为每月890美元，并说医生们可有望在“几周之内”开始使用该药物。