三星将推AI扬声器Galaxy Home Mini，外观曝光

2月3日下午消息，三星将于2月12日举行新品发布会，除了Galaxy S20系列手机和Galaxy Z Flip折叠屏手机外，还将推出新款智能扬声器Galaxy Home Mini。

Galaxy Home Mini（图片来自@slashgear）

早在2018年，三星就有一款AI音箱跟随自家的Galaxy Note 9一起发布，它是Galaxy Home，不过一直都没有向市场推出。从目前来看，这款更小版本的AI音箱就是Galaxy Home Mini。

机身小巧（图片来自@slashgear）

根据曝光的信息来看，三星Galaxy Home Mini配备了三星的AI平台Bixby和Haman的AKG的5W扬声器。“Galaxy Home Mini”可以通过Bixby通过语音命令自由控制各种设备。内置两个麦克风以支持长距离语音识别。

Galaxy Home Mini还将拥有4个红外线发射器，并且用户可以通过红外线语音控制家电，即便是没有蓝牙和WiFi就老旧家电，也可以通过这项技术让Galaxy Home Mini控制，从而实现智能家居的功能。

售价部分，三星Galaxy Home Mini的售价为99000韩元（约合580元人民币），如果真在这个价位段，这款产品还是颇具竞争力的。