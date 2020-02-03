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麒麟810获咨询机构Linley Group 2019年度“最佳移动处理器”大奖

2020/2/3 15:39:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月3日消息 1月20日，科技行业权威咨询机构The Linley Group公布2019年度分析师选择奖（Analyst’s Choice Winners for 2019），其中，麒麟810斩获最佳移动处理器（Best Mobile Processor）奖项。

据悉，该奖项评选标准包括处理器性能、行业影响力等多方面，参与评选处理器芯片包括市面上高、中、低端产品。

麒麟810首次采用华为自研架构NPU，实现卓越的AI能效，为手机用户带来更丰富的端侧AI应用体验。麒麟810采用业界最先进的7nm工艺制程，相比8nm工艺，能效提升20%，晶体管密度提升50%。

▲获奖原文截图

CPU方面，麒麟810采用全新系统级AI调频调度技术，创新设计2+6大小核架构，搭载两个基于Cortex-A76开发商用的大核及六个Cortex-A55小核。GPU采用Mali-G52，支持Kirin Gaming+技术，游戏实力全面升级。拍照方面，麒麟810集成细节增强（DE）模块，支持最新一代自动白平衡算法（AWB）和AR特征点云计算加速，ISP性能和算法双提升。

此外，麒麟810延续旗舰芯片卓越的通信能力，支持双卡双VoLTE。同时，麒麟810推出自研中间算子格式，大幅增强华为HiAI的兼容性，加速更多AI应用落地。

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关键词：麒麟810

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