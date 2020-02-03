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顺丰辟谣！否认2月3日起全国停止揽收

2020/2/3 21:16:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家2月3日消息 近日有传言称，2月3日起顺丰停止揽收全国各地快件。对此，顺丰称该消息为谣言。顺丰官方表示，顺丰小哥一直在线，有需求请直接拨打95338，请朋友们切勿信谣传谣。

根据顺丰发布的官方公告，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少特殊期间人员流动，阻断疫情传播途径，切实保障好广大客户及公众身体健康和生命安全，根据国家疫情防控部署及相关法律法规和制度规定，我司服务作如下调整：

2月3日起恢复“重货包裹”、“大票零担”、“重货专运”服务，其余产品暂停服务。基于部分政府政策管制影响，存在部分流向暂时限制收寄，具体如下：

华南片区：除粤西部分区域，正常收派件；

华中片区：除湖北、湖南、河南等部分区域外，正常收派件；

华东片区：除江西、金华、温州、台州等部分区域外，正常收派件；

华北片区：除山东、河北、内蒙古等部分区域外，正常收派件；

东北片区：除吉林、黑龙江等部分区域外，正常收派件；

西北片区：除甘肃、宁夏、陕西、新疆等部分区域外，正常收派件；

西南片区：除云南、西藏等部分区域外，正常收派件。

此外，顺丰方面还称，各地货物揽收及派送时效可能会有所延迟，敬请广大客户予以谅解并提前做好准备。

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关键词：顺丰快递

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