微软Windows 10 Core OS爆料：将加入新的通知系统

IT之家2月4日消息 距Surface Neo的发布还有十多个月的时间，有关微软Windows Core OS的消息也开始增多。外媒近日发现一个LinkedIn配置文件，其中包含有关微软Windows Core OS通知系统优化的信息。

根据LinkedIn文件显示：“在桌面的通知设置页面和Windows设置的通知设置页面上实现上下功能关联”。由此来看微软或计划在系统“通知设置”页面上实现功能“上下关联”以简化Windows Core OS上的通知管理。

值得注意的是泄露的文档先前证实了微软将为用户提供全新的活动中心体验：通过重新设计的新活动中心，微软计划提供一种更简便的方法来修改快速设置，在新活动中心中将会显示设备的各项状态，例如电池，亮度或音量等。

虽然微软曾在HoloLens 2和Surface Hub 2X上曝光过Windows Core操作系统，但是微软目前尚未正式公开该操作系统，官方也从未正式提及其模块化操作系统的计划。在去年的Surface活动中，微软则向公众展示了Windows 10 X，后者在技术上是基于Core OS打造的。同时去年Geekbench也提到了“Windows Core System”，该结果来自Microsoft虚拟机。

预计有关Windows Core OS和Windows 10 X的更多细节可能会在微软2020年度开发者大会上向大家展示。