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苹果MacBook Air亟待升级：英特尔10nm Y系列处理器是最好选择

2020/2/4 7:58:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月4日消息 苹果MacBook Air 2018款目前在京东的售价已经降到了7299元，而日前18款的MacBook Pro 13.3入门款也降到了7499元的价格，相比之下还是MacBook Pro更值得买一些。

对于苹果的MacBook Air产品线，外媒NoteBookcheck认为，该系列产品一直以来都是普通用户的理想选择，既时尚小巧，也足够完成日常工作。2018款和2019款MacBook Air已经拥有不错的显示器，扬声器表现优异，电池续航时间更是没得说。

然而外媒指出MacBook Air还有很多需要改进的地方，比如其“恼人的”风扇。另外，MacBook Air搭载的英特尔Core i5-8210Y是一款超低电压处理器，虽然对部分用户来说已经够用，但性能指标仍旧有限。

去年底，新款的MacBook Air已经现身数据库，基本确定将会搭载英特尔最新的10nm Y系列四核处理器。

在Geekbench 5上，这款MacBook搭载了macOS 10.15.3系统，从型号“ICLRVP1,1”就可以确定是Intel Ice Lake处理器。这款处理器为4核8线程，主频为800MHz，搭载了8GB的LPDDR4内存。

今年第三季度，英特尔推出了10nm移动处理器产品线，其中就包括10nm的Y系列。以i5-1030G7为例，这颗处理器为4核8线程，主频800MHz，睿频3.50 GHz，TDP为9W，相比上一代增加了2W。

新款MacBook Air借助英特尔10nm 处理器将会原生支持雷电3和WiFi 6，同时核数翻倍以及TDP放宽也会带来性能的提升，高频LPDDR4内存的支持在提升传输性能的同时也会更加省电。

总的来看，新款MacBook Air升级非常值得期待，有可能会颠覆人们对于超薄本和超低压处理器的认识。

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关键词：MacBook Air苹果笔记本

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