索尼全球抢注“PS5”商标，新机上市就在眼前

根据官方此前公布的消息，索尼将于今年年底正式上架新一代游戏主机PlayStation 5，不过近期有多方消息显示，该机很可能会在本月15日率先与大家见面，后续再布置上架事宜。现在有最新消息，近日有外媒发现，在正式确认“PS5”标准用字之后，索尼目前已在世界范围内抢注“PS5”的商标，这也进一步预示着，该机距离面世真的不远了。



据外媒最新报道显示，索尼目前已经分别在北美、新西兰、澳洲、瑞士、英国等多个地区申请注册了“PS5”相关商标。虽然这不代表具体的上市时间，但结合此前的消息来看，索尼很可能在2月5日也就是明天在纽约Sony Hall举办PlayStation Meeting活动上推出全新的PS5游戏主机，并将以“It's time to play”作为宣传语，届时大家可以期待一下。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PS5系列主机将采用十分抢眼的“深V”外观造型，搭载AMD为索尼PS5专门定制的SoC芯片，其频率最高将达到3.2GHz，性能将是PS4初代的4倍。还将配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。

据悉，索尼PS5将有望于2月亮相，正式上市可能要等到今年的11月20日，预估定价约为499美元，约合人民币3350元。更多详细信息，我们拭目以待。