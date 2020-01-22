索尼Xperia 5 DXOMARK相机评分公布：95分

IT之家1月22日消息 今天晚间，DXOMARK 正式公布了索尼Xperia 5摄像头评测评分——95分。

DXOMARK表示，索尼Xperia 5在DXOMARK Camera评测中的整体得分为95分，其照片和视频项目的表现与全尺寸Xperia 1极为相似，图像质量相当于稍旧的一些中端机种。如果索尼打算挑战我们排行榜中名列前茅的机种，那么Xperia在各方面的性能都还有改善的空间。

DXOMARK在评测中表示，这两款索尼智能手机（Xperia 5、Xperia 1）的成绩均落后于本评比中名列前茅的机种，其图像质量则相当于稍旧的一些中端机种（像是得到94分的苹果iPhone 8 Plus，或是同样得到94分的三星Galaxy Note 8）。

Xperia 5在照片项目获得101分，其成绩比得到99分的Xperia 1略好一些，这可归功于Xperia 5在曝光、纹理、伪像、夜间摄影和广角拍摄方面做了适度的改善。相对地，Xperia 5在色彩、自动对焦和变焦项目的得分稍微低些，且价格较低廉的Xperia 5所拍出散景照的效果也大打折扣。不过，总体来说，这两款索尼手机差异甚小，所拍摄的图像质量也旗鼓相当。

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