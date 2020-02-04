波士顿动力交付大黄狗机器人，有人已收到货

北京时间2月4日上午消息，据外媒报道，波士顿动力公司的大黄狗机器人Spot Mini可以走路、爬坡、奔跑、跳跃、搬运重物、开门、后空翻以及跳舞。

前MythBusters主持人亚当·萨维奇（Adam Savage）刚刚收到了自己的大黄狗，并且十分期待大黄狗可以带来什么惊喜。目前，允许用户自定义该机器人的Spot Software Development Kit（SDK）已经公开可用。

波士顿动力在近日的一份声明中说：“接下来，娱乐工作人员和工程师们可以为Spot开发和部署自定义硬件和软件，通过各种娱乐应用来展示平台的灵活性。”

这只四脚机器人重约55-66磅（25-30公斤），可携带31磅（14公斤）重物。SpotMini为纯电动机器人，一次充电最长可运行90分钟。

在亚当·萨维奇周四发布的新视频里，萨维奇透露，他将针对Spot展开开发项目工作，将机器人整合到自己的工作室中，并进行实地探索，包括已经在vid中展示的户外培训课程。

首先，萨维奇测试了Spot的攀岩能力——结果各不相同。然后，把机器狗调到爬行模式后，它一下子就成功了。萨维奇继续对机器狗进行测试，比如让Spot穿越大型金属管道，然后爬过小桥洞，最后再爬楼梯。

“每次看到它们的时候，我都觉得这真是无比非凡的工程设计。但实际上，看着它有条不紊地跑动，你会更加坚信，Spot的神奇，”萨维奇在视频中说道。

比起往日波士顿动力实验室里的那些画面，在真实世界中看到Spot的运动更加有趣。而视频中最令人觉得有意思的地方是，萨维奇跟Spot交流时，仿佛他是在跟一条真正的大黄狗交流。

2019年9月，大黄狗Spot面前早期用户出售。自此之后，“用户源源不断地在平台上开发各种软件应用和自定义载荷，涉及建筑、能源、公共安全、采矿和娱乐等各行各业，”波士顿动力称。