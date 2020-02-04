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日本口罩严重缺货，厂商24小时生产

2020/2/4 11:57:20来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间2月4日消息，据日经新闻报道，受中国发生的新型冠状病毒肺炎疫情影响，日本国内的口罩和杀菌用品已严重缺货。尽管厂商加紧增产，但是仍然满足不了需求，在药妆店等，商品售空的货架十分显眼，越来越多的店铺开始限购。

口罩缺货的情况没有结束的迹象。2月2日，在东京都内的便利店，空空的货架上写着“缺货中”的提示语。

1月底的傍晚，在东京的药妆店“Tomod‘s银座三丁目店”，店长大矢悠希表示“进的口罩上午就卖完了”，在口罩货架摆放了其他商品。一名50多岁的日本女性无奈地表示，“到处都卖光了”。

除菌用品的销售额也增至上年同期的5倍。日本健荣制药的酒精消毒剂“Tepika Gel”的货架空空如也。大幸制药的除臭杀菌剂“Cleverin”的手机用产品也卖光了。

虽然访日游客减少，但口罩等特需商品支撑着药妆店的业绩。1月20日~26日，Cocokarafine（可开嘉来）的口罩销售额达到2019年同期的3倍。该公司表示，“销售额有望达到与2019年春节同等或者更高的水平”。

口罩厂商正抓紧生产以满足需求。尤妮佳的订单量一度超过了平时的10倍，工厂改为24小时生产制，最初设想持续至1月底的增产体制也将延续到2月。爱丽思（IRIS OHYAMA）设在中国的两家口罩工厂缩短了春节假期，1月19日~25日的对日出货量增加到前一周的3倍。

据日本卫生材料工业联合会介绍，截至1月1日，日本国内家用口罩库存量达到10亿个。而自日本首例新型肺炎患者确诊的1月16日起，两周内的出货量达到与库存量同等的10亿个。目前的月产量是6亿个，比平时高出5成。

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关键词：新冠肺炎口罩日本

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