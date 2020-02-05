特斯拉市值疯涨之后，其竞争对手纷纷反思

北京时间2月5日早间消息，在几年的动荡过程中，特斯拉公司给了多头相信的理由，也给了空头怀疑的理由。诚然，埃隆·马斯克（Elon Musk）实现传统车企未能成功的目标——让电动汽车变得炫酷——但他所带领的企业的确经验不足，而且面临老牌企业的奋力追赶。

当特斯拉观察家试图了解该股票在三个多月的时间里上涨两倍的原因时，分析师和马斯克的竞争对手却在对他们能够很快追赶这家Model 3制造商的想法展开反思。

“特斯拉在电动汽车技术方面处于领先地位。”新兴企业Lucid Motors CEO彼得·罗林森（Peter Rawlinson）周一在彭博社旧金山峰会上接受采访时表示，“它们比报道的还要遥遥领先，我认为差距正在扩大而不是缩小。”

这一表扬与全球最大汽车制造商大众CEO最近发表的评论相呼应。特斯拉1月22日的市值超过这家德国制造巨头。而两周后，其1406亿美元的市值甚至比大众汽车高了约500亿美元。

大众CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）在上月的一次内部会议上对高管们说，汽车将“成为最重要的移动设备”。他补充说：“如果看到这一点，那么我们也将从分析师的角度理解特斯拉为何如此有价值。”他感叹大众的科技感没有那么强。

从汽车股到科技股

2013年加入Lucid、之前曾担任Model S首席工程师的罗林森对特斯拉并不总是那么乐观，甚至不愿谈论他前任雇主的产品。

“我认为特斯拉并不是真正的奢侈品，”他在2018年9月接受采访时说，彼时Lucid刚刚获得了10亿美元的投资，而那时距离马斯克将特斯拉私有化未果还不到一个月时间。罗林森当时表示，特斯拉是“高档品和高科技，但不是奢侈品。”他周一重申了自己的观点，即特斯拉汽车在内饰方面有所欠缺。

但是自从那次采访以来，马斯克已经在仍处于起步阶段的美国电动汽车市场上建立了领导地位，而Model 3已经成为欧洲最畅销的汽车之一，包括电动汽车及其他车型。特斯拉只用了一年就在中国建造了第一家海外组装厂，并于上个月开始交付本地制造的轿车。它准备到3月将Model Y移交给客户，比最初的计划提前了几个月。

“我们认为他们在电池和电动汽车技术方面遥遥领先。” 摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在接受采访时说“人们现在不把特斯拉当做汽车股，而是将其视为科技股”，“就像亚马逊，苹果和谷歌一样。”

技术鸿沟

从大众到通用，全球汽车制造商都在向电动汽车投入数十亿美元，试图抓住特斯拉在股票市场上创造的投资情绪，同时满足全球各地更严格的排放标准。罗林森说，但包括奥迪的e-tron跨界车和保时捷的Taycan跑车在内，最近的新款电动汽车糟糕的续航里程表明传统汽车制造商已经远远落后。

他说：“我不是批评德国人，他们制造这些车并进入市场是好事，但这确实表明大部分技术鸿沟依然存在。”

Lucid的首款全电动Air轿车计划于12月开始生产，该公司希望在第一年交付1.5万辆。罗林森说，预生产版本的测试续航里程超过了400英里。

马斯克上周在财报电话会议上表示，Model Y跨界车的续航里程为315英里，将轻松击败奥迪e-tron和保时捷Taycan。美国环保局估计后者的续航里程刚刚超过200英里。

罗林森说，传统的汽车制造商在制造电池动力汽车时处于劣势，因为他们必须继续在内燃机汽车上花费金钱和资源，这影响了他们对汽车设计和电池组效率的看法。

遥遥领先

他说，即使大众汽车和通用汽车这样的汽车制造商有足够的财力投资专用的电动汽车平台，但他们对自主开发电动汽车技术的重视不够，因而处于落后状态。不光传统制造商，甚至连一些电动汽车初创企业“都认为电动动力总成已经商品化，认为这不是差异化元素。”

Lucid将很快宣布与一家大型电池制造商签订合同，但电池化学只是战斗的一部分。罗林森说，封装架构、软件和热管理只是实现卓越续航里程所必需的一些要素。该公司开始寻求资金，希望开发与Air同平台的新款电动SUV。

与此同时，看好特斯拉的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，虽然这家电动汽车制造商要获得像苹果那样估值还为时尚早，但只要马斯克不断增加收入，人们就会渐渐认可这种对比。

身为长期关注苹果的分析师，蒙斯特在一份研报中写道：“特斯拉的商业奇迹根基在于该公司在实际上没有竞争的情况下运作的几年。由于其他汽车制造商对该领域的投资不足，特斯拉在电动汽车领域拥有近十年的领先优势。”