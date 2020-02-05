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小鹏汽车创始人何小鹏：没有看到特斯拉高估值的逻辑

2020/2/5 6:33:01来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间2月5日凌晨消息，小鹏汽车的创始人何小鹏朋友圈发文评价特斯拉股票大涨，他认为，十年内，智能汽车会有多家市值在1000亿-10000亿美元以上的公司，Tesla、苹果都是非常有力的选手。汽车和手机差异巨大，很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利，因此暂时没有看到当前如此高估值的逻辑。

过去六个月，特斯拉的股价上涨了近220%，其中今年的涨幅约为86.5%。该公司目前的市值超过1400亿美元，接近通用汽车（General Motors）的三倍，但低于丰田汽车（Toyota Motor）的2270亿美元。

以下为何小鹏朋友圈原文：

好多朋友问我为什么涨的这么厉害，说实话我也看不懂。作为一个持有大量Tesla和少数几家汽车股票的从业者，我一直坚持认为十年内，智能汽车会有多家市值在1000亿-10000亿美元以上的公司，Tesla、苹果都是非常有力的选手，小鹏汽车也会努力早日到达；但是汽车和手机差异巨大，很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利，因此我暂时没有看到当前如此高估值的逻辑，除非是真正的长线持有者；今天中国的疫情给我们一点新的提示，即使高自动辅助能力的驾驶时代到来，私有车辆模式的比例还是会远远超过全职共享模式；当前中国在智能汽车时代重视数量而不重视质量的情况已经被不少人真正意识，但是还远远不够。

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关键词：特斯拉小鹏汽车

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