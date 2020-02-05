苹果iCloud.com获更新：支持Android/iOS原生移动浏览器

IT之家2月5日消息 据外媒报道，现在iCloud.com网站可以在iOS和Android的原生浏览器上运行，用户可以通过更友好的界面访问Android设备上的iCloud最受欢迎的功能，例如“查找iPhone”。

苹果公司并没有明确告知用户这项变化。那些通过移动浏览器访问iCloud的用户现在可以通过浏览器使用照片，便笺，提醒和查找iPhone而无需切换到“桌面站点”。

不过作为一项新生功能，iCloud.com可能仍然需要解决一些错误。未来随着Apple收到用户的反馈增多，这些错误很可能会得到解决。苹果将来可能还会推出扩展的iCloud服务，例如“联系人”和“日历”。

Newslanded指出，Android移动版Chrome浏览器无法创建新的便笺。同时外媒提到，用户要想在移动Web版iCloud上查看提醒的话就必须先在iOS或iPadOS上创建提醒列表，而其他功能（例如“查找iPhone”）目前仍运行正常。用户还可以访问帐户设置来查看剩余的iCloud存储量，网页还提供Apple ID，语言和格式的外部链接选项。

这项变化对于那些偶尔需要使用iCloud.com来定位iPhone且只有一部Android备用机的用户而言是个好消息。