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疫情之下富士康工厂迟迟未复工，苹果iPhone 9等新机或面临断货

2020/2/4 17:23:30来源：猎云网作者：周晓莉责编：微尘评论：

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，据路透社报道4日发文分析，如果中国工厂因冠状病毒而停产的时间再延长一周，苹果的iPhone供给将遇到大问题，势必会影响iPhone的产能，特别是即将发布的iPhone 9。据悉，苹果在中国的零售和企业实体中有大约1万名直接雇佣的员工，其供应链有超过100万名工人，生产iPad、iPhone和Apple Watch等产品。对此，富士康表示可以在2月10日复工。

对此，富士康廊坊分厂生产线人员张先生称接到上级主管通知复工时间在2月10日。据他说现在这个时间其实也不确定，富士康文件下的很快，但是经常说变就变。而关于湖北员工在富士康廊坊分厂的消息则是：湖北籍员工回厂必须提前报告，即便得到允许后也要自行隔离14天，但是目前，所有湖北员工均不能返厂。

来源：猎云网

富士康母公司鸿海精密集团表示，目前仍然按计划在2月10日恢复国内各地的代工厂运行。此前，各大代工厂的春节假期都按照国家要求延期到了2月10日。

除此之外，据苹果官网2月1日显示：基于近期公共卫生与预防的考虑，即日起至2月9日24时将临时关闭大陆零售店。目前，苹果在中国的在线商店仍可正常营业。

来源：官网截图

因为苹果可能会在今年3月发布iPhone SE2或iPhone 9，眼下对于因疫情的持续尚无法恢复生产，想必苹果还是很担忧的。目前富士康要求员工每天向管理人员报告自己健康状况，据从富士康相关员工处了解到，即使现在还未恢复开工，但一直到10号也有算进工资。

富士康是苹果手机最大的生产代工厂，仅仅郑州富士康工厂就为苹果贡献了一半以上的生产量。受此次冠状病毒的影响，势必会对全球最大的智能手机生产基地造成较大的打击。苹果公司“iPhone SE2”或“iPhone 9”的生产计划或将在中国农历春节假期后面临中断危机，正所谓“牵一发而动全身”，此次因工期推迟而造成的产量滞后，是否会对苹果iPhone SE2的发布产生影响？或者即使按时发布，出货量是否充足？想必都是苹果接下来要面临的问题。

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关键词：新冠肺炎苹果iPhone

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