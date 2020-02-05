BBC：特斯拉市值超过大众，它真的值1500亿美元吗？

北京时间2月5早间消息，两周前特斯拉市值冲破1000亿美元，超越大众，周二时特斯拉股价大涨，市值又冲破1500亿美元，BBC刊文质问：特斯拉真的值那么多钱吗？

在过去3个月里，特斯拉股价涨了2倍还要多，即使是最乐观的分析师也没有预计到。现在特斯拉已经成为全球市值第二高的汽车公司，为什么？

不到2年前，汽车行业还是一片暗淡。特斯拉从一开始就年年亏损，由于生产延迟与开支巨大，公司现金一直短缺。尽管面临重重质疑，特斯拉交出的数字还是越来越漂亮。到目前为止，特斯拉已经有2个季度盈利，上海厂的进度比预期快，需求也很健康，只是有人担心需求会降温。新推出的Cybertruck预订量达到20万辆。

New Street Research分析师罗尔夫·巴克（Rolf Bulk）指出：“投资者越来越明白，知道特斯拉有许多长期可持续增长引擎，你很难争辩。”

Wolfe Research分析师也说，特斯拉股价的增长幅度让人有些吃惊，但是大量的积极因素可以解释增长。分析师在报告中告诉投资者：“特斯拉股价可能会起起落落，但我们仍然认为它找到了新的增长空间。”

巴克相信，最近股票上涨暗示一些做空的公司受到打击，它们被迫平仓，也就是买入股票，最终使得股价上涨。但是追踪股票买卖的S3 Partners公司指出，最近买入的主要是普通投资者和大公司。

一些分析师警告称特斯拉股价有再次下跌的可能，另外，特斯拉准备在欧洲建设新工厂，上海厂因为冠状病毒暂时关闭，这些因素也值得考虑。

巴克称，一季度预期并不好，这点今天的华尔街还没有充分认清。

去年，特斯拉交付汽车367500辆，同比增加50%。今年，特斯拉的交付量预计会达到50万辆，分析师认为到了2030年可能会攀升到200万辆。尽管如此，特斯拉汽车的交付量与对手相比仍然相差很远。

去年大众交付汽车1100万辆，丰田2019年前11个月销售汽车900多万辆。丰田的市值约为2300多亿美元。

分析师有不同看法，他们认为特斯拉电动汽车技术占据行业领先位置，它维持优势的时间可能会比预期更长。另外，特斯拉投资修建电池厂，未来有可能会向其它汽车公司提供电池。

摩根士丹利分析师亚当·乔那斯（Adam Jonas）最近在报告中指出，如果特斯拉能够达成所有目标，那么今天的股价就是名副其实的；目标很高，可能要10-20年去实现，也有可能根本无法达到。