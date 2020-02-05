阿里再发最严口罩禁令：让疫情期间作恶者倾家荡产

阿里巴巴平台治理部再次发布“最严口罩禁令”。这份面向全体商家的公告重申，平台持续从严从重打击制售假冒伪劣防疫用品的行为，对问题口罩和违规卖家“零容忍”。

阿里平台治理部相关负责人表示，很多商家放弃春节假期休息全力备货，不舍昼夜地在线服务，用各种力所能及的方式投入疫情救助，令人感动。平台用更加严格的举措，协同社会各方严打制售假冒伪劣的各类不法行为，这既是对广大消费者利益的最大负责，也是对绝大多数商家遵法守规、主动战疫的最大尊重。

公告称，对涉嫌假冒伪劣、哄抬物价、虚假宣传等违规问题的商品和店铺，平台将从严从重查处打击，同时阶段性地公示违规处罚名单：“发现一家、处理一家，誓让疫情期间的作恶者倾家荡产、绝不姑息。”

阿里巴巴平台治理部相关负责人表示，不仅要让作恶者在阿里再无容身空间，更希望所有电商平台联手拒绝问题商家入驻，同时呼吁有关部门将他们纳入失信名单，“呼吁恳请大家共同严管，让制售假者真正寸步难行无处藏身，付出最沉重的代价！”

截至2月4日，阿里巴巴已永久清退15家涉嫌销售问题口罩的店铺，其中5家被移送执法机关。

据悉，阿里巴巴近期把技术算法模型和人工巡检手段结合，对平台上口罩类商品的发布实施预审核机制。不但从技术上断绝被封杀店铺“换马甲”继续开店的可能，而且通过人工审核把关，保障有货源并能快速发货的商家优先发货。

“向主动投入疫情救助和在疫情期间坚守本份的商家致敬！不希望看到任何商家因无心之失受罚，但我们永久承诺，一定会竭尽所能，让公然挑战社会道德和人性良知底线的人倾家荡产！”阿里平台治理部相关负责人表示。