Apple News+推出不到一年，苹果新闻业务主管离职

北京时间2月5日下午消息，据外媒报道，在经历了Apple News+推出以及随之而来的客户群增长缓慢后，负责苹果新闻聚合和订阅服务业务的新闻业务主管利兹·席梅尔（Liz Schimel）近日已从苹果离职。

媒体周二援引知情人士的话报道，席梅尔最近辞去了苹果“新闻业务主管”的职务。她的离职，距离去年3月Apple News+的推出还不到一年。

席梅尔于2018年年中受雇于这家位于Cupertino科技巨头，负责管理与新出版商和广告商的关系。在加盟苹果之前，这位资深媒体人曾担任康德纳斯特国际公司（Conde Nast International）总裁，并于2018年1月被康卡斯特风险投资公司（Comcast Ventures）任命为“入驻企业家”（entrepreneur in residence，EIR）。2018年之前，她曾在Meredith公司担任首席数字官（chief digital officer），在诺基亚和AT&T担任副总裁，并在2005年至2008年担任康卡斯特娱乐高级副总裁。

报道称，苹果公司正寻求用一位来自出版界的“著名人士”取代席梅尔。

这位高管的离职正值苹果希望加强其新兴的服务业务部门之际。Apple News 是公司服务业务战略的一个主要支柱，此外苹果还有其它相对较新的服务产品，如Apple Music和Apple TV。其它的服务业务还包括iCloud、iTunes和Books等传统产品。

Apple News于2015年推出，最初是iOS的免费第一方新闻聚合器。去年，在美国多家知名出版物的支持下，苹果的每月10美元的新闻订阅服务首次亮相。不过，苹果未能与其它几家知名报纸达成协议，这些报纸都提供自己的付费订阅服务。

去年11月的一份报告显示，在当时被称为令人印象深刻的发布之后，Apple News+在过去几个月里未能吸引到大量新用户。除了增长缓慢之外，参与这项服务的出版商抱怨收入低于预期，这是苹果自去年6月以来一直在研究的问题。

苹果不愿意透露其各种服务业务的精确订阅数字，而只是提供模糊的指标和空洞的陈词滥调。首席执行官蒂姆·库克上周在一次财报电话会议上表示，苹果的新闻服务业务“吸引了美国、英国、澳大利亚和加拿大超过1亿的月度活跃用户”，但没有报告具体的订户数字，也没有透露有多少出版商参与了这项服务的付费版本。