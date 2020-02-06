苹果推送iOS/iPad OS 13.4首个开发者预览版更新：包含多项改进

IT之家2月6日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.4/iPadOS 13.4首个开发者预览版更新，距iOS 13.3.1正式版发布仅相隔一周时间。

本次iOS更新包含有多项设计更改和功能调整并修复了针对iOS 13.3.1中无法解决的问题。如下：

· 定位服务：应用程序首次请求“始终使用定位服务”授权时，iPhone/iPad将立即显示相应的授权提示。

· 键盘快捷键：iPad上的照片App中新增有键盘快捷键，在全屏模式下，新增的快捷键可用于删除照片，复制照片和进入编辑模式。

· iCloud文件夹共享：iCloud文件夹共享是苹果在WWDC上展示iOS 13时首次加入的功能，现已可以使用。

· CarPlay：根据外媒说法，在iOS 13.4 beta中“CarPlay”加入了对新的第三方导航和呼叫控制的支持。

· 新增多个Memoji表情：共有9种新的Memoji贴纸选项，包括“震惊”等。

· CarKey API：苹果iOS 13.4 beta中存在一个名为CarKey的新API，允许‌用户使用iPhone‌/Apple Watch解锁，锁定和启动兼容的汽车。

· 全新邮件App工具栏设计：邮件App工具栏中的选项已重新排列，“删除”不再位于“回复”旁边，而是放在相反的一侧。“标记”和“文件夹”在中间。

· 苹果watchOS 6.2更新中加入对应用内购买的支持。用户可直接在watchOS应用内购买所需功能进而访问高级内容，数字商品，订阅等。

上周，苹果推送了iOS 13.3.1 / iPadOS 13.3.1更新，其中包括了错误修复和改进，并修复了在未输入“屏幕使用时间”密码的情况下可在“限定通信”中添加联系人等问题。

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2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2